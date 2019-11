Lasickene vēlreiz aicina Krievijas Vieglatlētikas federācijas vadību atkāpties

"VFLA glābs tikai radikālas pārmaiņas: sākot no ārkārtas vēlēšanām, jaunas hartas, visu struktūru pārskatīšanas līdz pat valsts akreditēto programmu atcelšanai. Nekādi "pagaidīsim līdz izmeklēšanas beigām" vai "iecelsim kādu no vietniekiem" nedrīkst būt. Jaunā komanda, kuras uzdevums bija izvest mūs no dopinga ārprāta, izrādījās ne labāka par veco. Pat sliktāka. Šļahtinam un viņa komandai nekavējoties vajadzētu pamest savus amatus un nekad vairs neatgriezties. Un es par to cīnīšos. Ar vai bez jūsu atbalsta," sociālajā vietnē "Instagram" raksta 2019.gada Eiropas labākā vieglatlēte Lasickene, kur iepriekš vasarā aicināja VFLA vadību atkāpties.