Adetokunbo liek NBA vēstures zinātājiem vērst skatus 70. gadu virzienā

Pagājušās sezonas līgas vērtīgākais spēlētājs Adetokunbo uzvarā sakrāja 50 punktus, iemetot trīs no astoņiem tālmetieniem, 14 no 23 divpunktu metieniem un realizējot 13 no 19 soda metieniem. Viņa rēķinā arī 14 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles un mača lielākais +/- rādītājs +14.