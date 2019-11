Pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis ir pirmais cilvēks, kurš ar airu laivu no Papua Jaungvinejas lūko nokļūt līdz Āzijas kontinentam. Šobrīd viņš ir uz vienas no daudzajām Indonēzijas salām, gaidot labvēlīgākus laikapstākļus, lai turpinātu doties pretī savam mērķim. Var gaidīt līdz 12. decembrim, kad viņam šī valsts būs jāpamet jebkurā gadījumā.

Kāris Bardelis ceļā apkārt zemeslodei

Kārļa Bardeļa ceļošanas pieredzes bagāžā ir daudz dažāda veida ceļojumu. Viņš slēpojis pa polāro loku, ar skrituļslidām šķērsojis Eiropu no Nordkapa Norvēģijā līdz Gibraltāram, ar velosipēdu stindzinošā salā devies no Rīgas uz 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm un ar šo pašu airu laivu kopā ar domubiedru Gintu Barkovski - no Ludericas (Namībija) pāri Atlantijas okeānam uz Rio Olimpiādi.