Van Bastens uz nedēļu atbrīvots no analītiķa amata par "Sieg Heil" sveicienu

"Fox Sports" pirmdien paziņojumā pavēstīja, ka norobežojas no van Bastena komentāra, nosaucot to par "stulbu un nepiemērotu", bet vēlāk Nīderlandes futbola zvaigzni uz nedēļu atstādināja no amata un viņa algu izmaksās Nīderlandes institūtam, kurš veicina zināšanas par Otro pasaules karu.