"TTT Rīga" basketbolistes pārspēj Eirolīgas čempiones

Šosezon komandas labākā punktu guvēja Eirolīgā - ar spēlē vidēji 21,3 punktiem - ir 21 gadu vecā Marija Vadejeva. Par vienu no lielākajām zvaigznēm uzskatāma Britnija Grainere. 203 centimetrus garā un atlētiskā centra spēlētāja jau vidusskolas gados izcēlās ar regulāriem bumbas triecieniem grozā no augšas, vēlāk to paveicot arī NCAA "Baylor" universitātes komandā, WNBA un ASV izlases kreklā.