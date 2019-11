Balvu par mūža ieguldījumu Latvijas sportā saņems Imants Ziediņš

Interesi par sportu un hokeju Imants Ziediņš izjutis jau no pašas mazotnes. Izlasītie, sakrātie un iesietie žurnāli "Sports" devuši iedvesmu, lai izvirzītu sev divus mērķus: pirmais un galvenais - uzbūvēt Talsos mākslīgo ledus halli, otrais - audzināt un trenēt jaunos hokejistus. Kopš tā laika pagājuši jau vairāk kā 30 gadi.

"Talsu fenomens ir pierādījums tam, ko spēj izdarīt cilvēks, ja ir nospraudis sev mērķi, izlauzis ledu ceļā savam sapnim un palīdzējis citiem iekļūt aizraujošajā hokeja pasaulē. Par savu pienesumu Latvijas hokejam Imants pelnījis cieņu, atzinību un paliekošu vietu Latvijas hokeja vēsturē. Ir daudz cilvēku, kuri ir hokejā, taču pavisam nedaudz, par kuriem varam teikt - hokejs ir viņos. Imants ir viens no tiem. Es to sapratu, kad manās rokās nonāca viņa hokeja pierakstu burtnīcas, rakstītas pirms piecdesmit gadiem. Bet nenovērtējama ir pievienotā vērtība un sausais atlikums tam, ko paveikuši talsenieki, lai par Latvijas hokeju zinātu pasaulē", turpina Ēvalds Grabovskis.

Vairākas tikšanās ar Viktoru Tihonovu Kandavā Rīgas "Dinamo" vasaras treniņu bāzē, piemēri no dzīves, kur Svedlovskā bērni paši savām rokām uz smilšu laukuma bija uzbūvējuši mākslīgo ledu pat nosedzot to ar dēļu jumtu. Savukārt informācija par plastmasas cauruļu izmantošanu un citi faktori tai skaitā, tā laika republikas galvenā trenera Andra Siliņa aktīvajai pozīcijai, rosināja uz rīcību. Sapnim sāka veidoties reālas aprises. Imants uzsāka sarunas ar tā laika varas pārstāvjiem un sarunas virzījās pozitīvi. Skiču projektu Imants bija ieguvis no Čehu ēku speciālistiem, kuri veica remontdarbus piena kombinātā Talsos. Un tā mobilizējot augstāk un apkārt stāvošos, sākās darbs pie mākslīgās ledus halles būvniecības, kaut ar maziem soļiem, taču darbs virzījās uz priekšu un pirmais mākslīgais ledus laukums ārpus Rīgas Talsos tika atklāts 1989.gadā, un darbojas joprojām.