"Arsenal" nenotur pārsvaru un vēl neiekļūst UEFA EL izslēgšanas spēlēs

Tikmēr B grupas spēlē "Riga" pāridarītāji "Kobenhavn" no Dānijas viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Lugano" no Šveices. Vienīgos vārtus mača 27.minūtē guva Nikolajs Tomsens.

UEFA Eiropas līgas izslēgšanas spēlēs jau iekļuvušas Kipras komanda Nikosijas APOEL, "Basel" no Šveices, Lisabonas "Sporting" un "Braga" no Portugāles, Austrijas vienība Lincas LASK, "Celtic", Barselonas "Espanyol" un "Sevilla" no Spānijas, "Gent" no Rumānijas, Vācijas klubs "VfL Wolfsburg", Anglijas vienības Vulverhemptonas "Wanderers" un Mančestras "United", kā arī Nīderlandes klubs "AZ Alkmaar".