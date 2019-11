Apskatnieks: Bertāns ir otrs labākais "Wizards" spēlētājs

"Kāds uzskata, ka komandas otrais labākais spēlētājs ir Tomass Braients, vēl kāds, ka Rui Hačimura, bet es saku, ka tas ir Dāvis Bertāns. Statistika gan tam īsti neatbilst, bet par to ir jāpārliecinās ar savām acīm," raksta Deprisko.

Deprisko uzskata, ka Bertānam ir liela ietekme "Wizards" uzbrukumā. Īpaši pēdējā laikā viņam tiek pievērsta liela uzmanība aiz tālmetiena līnijas, kas atraisa brīvākas rokas partneriem. Tāpat apskatnieks vērš uzmanību tam, ka Bertāna spēja uzbrukt no no tālās distances ir vislabākā komandā un ļoti labi iekļaujas "pick and roll" izspēlēs, veidojot iespējas saviem komandas biedriem.