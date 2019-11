LFF Apelāciju komisija atceļ "New Project" piemēroto izslēgšanu no pirmās līgas turnīra

Iepriekš 30. oktobrī DK sodīja "New Project" klubu par nelicencēta spēlētāja došanos laukumā 19. oktobra spēlē pret FK "Auda" komandu, piemērojot vienībai zaudējumu ar 0:3, 200 EUR naudas sodu un izslēgšanu no turnīra, bet vienības galvenajam trenerim Aleksandram Osinam piešķirot diskvalifikāciju no visām LFF organizētajām sacensībām līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Savos secinājumos AK klāsta, ka komandas sastāvam oficiāli nepieteikta spēlētāja piedalīšanās spēlēs ir pretrunā jebkādiem sportiskiem pamatprincipiem, jo rada priekšrocības konkrētajai komandai, pārkāpj vienlīdzības principu un pieļauj visām citām komandām vienlīdz saistošo pienākumu neievērošanu. Spēlētāja pieteikšana atbilstoši kārtībai, kas noteikta LFF regulējumā, ir svarīga ne tikai no sportisko principu ievērošanas, bet arī no godīgas sacensību organizēšanas puses. Oficiālais regulējums nodrošina vienlīdzību starp dalībniekiem un jebkādi tā pārkāpumi ir uzskatāmi par būtiskiem.

Vērtējot soda pamatotību attiecībā uz "New Project", AK ņem vērā, ka treneris Aleksandrs Osins personīgi atzinis, ka čempionātam nepieteikta spēlētāja došanās laukumā bija viņa kā trenera apzināta rīcība un, kā var spriest pēc lietas materiāliem, arī iniciatīva. DK savā lēmumā nav izvērsti pamatojusi komandas diskvalificēšanu, savukārt DK reglaments nosaka, ka komanda tiek izslēgta no attiecīgā čempionāta par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem. AK skaidro – lai atzītu, ka "New Project" ir izslēdzama, būtu jākonstatē, ka tieši "New Project" ir vainojama pie minētajiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem, kuru DK saskatījusi apstāklī, ka komandas sastāvā treneris pēc savas iniciatīvas laidis laukumā nepieteiktu spēlētāju.