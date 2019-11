Pārspēts Kambalas un vēl trīs basketbolistu Eirolīgas rekords

Larkins jau no spēles sākuma bija neapturams un pirmo puslaiku pabeidza ar 25 punktiem. Eirolīgas rezultativitātes rekords krita divas minūtes un 17 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad Larkins bija nodrošinājis 43 punktus. Viņš gan neapstājās un līdz finālsvilpei iemeta divus "trejačus".

Pēdējo reizi šis rekords tika atkārtots 2013.gada janvārī, kad to iespēja Brauns, bet pirms tam tik daudz punktu spēja samest Kambala 2002.gada oktobrī.

Larkins šajā duelī iemeta piecus no septiņiem divpunktu metieniem, desmit no 12 tālmetieniem un deviņus no desmit soda metieniem. Desmit iemesti trīspunktnieki arī ir jauns turnīra rekords.