Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Dinamo" nokomplektēts, bet...

Par to ir vēl vismaz pāris stāstu. Ilgāku laiku hokeja ķēķī dzirdamas runas, ka Kazaņa mums ir gatava atdot vienu centra uzbrucēju. Pat tiek saukti uzvārdi. Var jau būt, ka kādudien šis kazaņietis arī ierodas. Bet šādu runu/baumu palaišana ir hokeja aģentu un viņu izpalīgu darbs. Par to saņemot procentus no parakstīto spēlētāju līgumiem. Un tāpēc tiek palaistas baumas: re, Rīga interesējas par šādu un šādu spēlētāju. Ja gadījumā arī Rīga viņu pat negrib, tad sarosās konkurenti: aha! Tātad tas ir labs hokejists.

Tieši tāpat ir ar treneriem. Kādā no trim pirmajām Rīgas "Dinamo" sezonām, kad garāks zaudējumu strēķis bija iznācis Jūliusam Šupleram, ne no šā un ne no tā "Sport express" parādījās akurāt viena teikuma informācija. Novosibirskas "Sibirj" interesējas par Jūliusu Šupleru. Nu - visjaunākajos laikos, par to var paziņot arī sociālajos tīklos, vai šo vēlamo informāciju vienkārši izmest baumu tirgū. Kā to pirms kāda laiciņa (par Salāku) bija izmetis mūsu trešā vārtsarga aģents. Šad tad gadās pat tā kā mūs visu mīlētājam Bobam Hārtlijam. Kurš pirms Latvijas izlases trim spēlēm Liepājā publiski runāja, ka šo spēļu mērķis ir dabūt klubus Gudļevskim un Artūram Kuldam. Un, še tev! Hārtlijam Omskā/Balašihā no ierindas izkrīt viens no vārtsargiem. Sekojot loģikai - aidā, Krister! Steidzies pie sava labvēļa Boba. Bet dzīvē viss ir citādāk. Šajā gadījumā Hārtlijs tikai smuki parunāja, bet Gudļevskis viņam "Avangard" nav vajadzīgs simts gadus! Varbūt tā būs vācu Brēmerhāfene (DEL) vai kāds zviedru klubs - interese par Kristeru ir. Bet "Dinamo", kas likās, ka nupat ir nokomplektēts, atkal saskaras ar spēlētāju trūkumu. Arī tāds ir hokejs.