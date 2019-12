Kad vērosiet "Žalgiris" basketbola spēli ar "Barcelona", pievērsiet uzmanību vīriem, kas sēž aiz Spānijas komandas rezervistu soliņa. Tur jābūt jautrai kompānijai, kas palēksies no vietām tiklīdz kataloniešu 10. numurs trāpīs metienu "Žalgiris" grozā.

Ikvienam no viņiem uz krekliem būs pa burtam, kas kopā veidos viņu varoņa uzvārdu: Š-M-I-T-S (par godu Rolandam Šmitam). Tie būs latvieši, kuri iegriežas "Žalgirio" arēnā. Viņu un igauņu - sevišķi igauņu, ap jums sēdošu "Žalgirio" arēnas tribīnēs, ir vairāk, nekā jums var šķist. Kas viņus te tā vilina Nemunas salā?

Reiz tos dzīvīgākos Latvijas līdzjutējus izdevās satikt pēc "Žalgiris" sacensībām Eirolīgā. Degvielas uzpildes stacijā, pavisam līdzās "Zalgirio" arēnai, viņi pirka uzkodas un dzērienus ilgam, teju vai 4 stundu braucienam uz Rīgu. Daļa atbraucēju no Igaunijas un Latvijas pēc "Žalgiris" spēles paliek nakšņot Kauņā un pavadīt te visu nedēļas nogali. Bet šie līksmie sapakoja kreklus un devās ceļā atpakaļ uz mājām. "Kas jūs te tā vilina Kauņā?" - ziņkārīgi pajautāju. "Vienkārši. Atbalstām savējos," teica latvietis.

Viņi ir kā savējie, kas ar "Žalgiris" līdzjutējiem ir kopā līksmo posmu laikā, svilpj tiesnešiem pēc neapmierinošām piezīmēm. Tie kliedz "Žalgiris" vārdu un, kad iet prom no arēnas, ir uzlādējuši vēl vairāk enerģijas, nekā tiem bija pirms sacensībām. Nākamreiz rūpīgi ieklausieties, kādā valodā runā jums līdzās esošais skatītājs. Liela ticamība, ka tie būs latvieši vai igauņi.

Teorētiski aptuveni 400 no tiem bija viesi no Latvijas un Igaunijas.

"Šajā sezonā pamanījām, ka pircēji no Baltijas valstīm ir arvien vairāk, to aktivitāte pieaug un vien septembrī pirkumu skaits sasniedza līdzīgu summu, kā pagājušajā gadā visas sezonas laikā," pastāstīja biļešu pārdošanas vadītāja Raimonda Čeiče.

"Pazīstu ne mazums cilvēku, kuri brauc pie saviem biznesa partneriem un saskaņo to ar basketbola mača norises laiku. Viņi cenšas organizēt satikšanās tajās dienās, kad spēlē "Žalgiris" komanda," atklāja bijušais "Žalgiris" spēlētājs igaunis Sīms Sanders Vene (Siimas-Sander Vene), kurš ar pārtraukumiem Kauņā ir pavadījis 10 gadus. 2006. gadā galvenajā komandā debitējušais igaunis uzskata, ka iesākumā cilvēki no Igaunijas iegriezās "Žalgirio" arēnā, lai redzētu gan viņu, gan labu basketbolu.

"Domāju, ka tagad galvenā lieta ir Eirolīga un labi "Žalgiris" rezultāti. Turklāt, Kauņa vienmēr ir bijusi tuvākā vieta, kur iespējams redzēt augstākā līmeņa basketbolu. Manuprāt, ļoti daudz dod arī atmosfēra - cilvēki paņem līdzi no Kauņas daudz pozitīvas enerģijas," stāsta S. Vene. 28. gadus vecais uzbrucējs Kauņu uzskata par savām mājām un tur viņam ir ne mazums paziņu, kuri vismaz reizi sezonā ierodas "Žalgirio" arēnā. Daži Nemunas salā iegriežas pat 3-4 reizes gadā.

Tautieši atbalstīt igauni "Žalgirio" arēnā ieradās pagājušajā gadā, kad uzbrucējs vairs nenēsāja zaļus sporta apavus, bet Las Palmas "Gran Canaria" krekliņu. Basketbolistam bija ļoti patīkami redzēt daudz jau labi zināmu seju. S. Vene atcerējās arī par lielāko Igaunijas līdzjutēju iniciatīvu. Pirms pieciem gadiem, kad igaunis pārstāvēja "Žalgiris" komandu, Kauņā ieradās Milānas "Olimpia" ar viņa tautieti Kristjanu Kanguru. Tajā reizē gan līdzjutēju pulkam, kas bija posušies savu spēlētāju krekliņos, nācās vilties, jo ne S. Vene, ne K. Kangurs traumu dēļ nevarēja spēlēt. Sākumā igauņus vilināja S. Venes perspektīvas, bet vēlāk - jaunā un lielākā Baltijas valstīs "Žalgirio" arēna, tāpat - augstākā līmeņa basketbols Eiropā, pēc tam - brīnumaini rezultāti, kas aizveda līdz pat "Final "Four" turnīram.

Šajā sezonā par uzmanības piesaistes centru kļuva vēl viena Igaunijas basketbola cerība. 18 gadus vecais Kers Krīsa (Kerrs Kriisa) Eirolīgas ceturtajā kārtā izskrēja uz parketa mačā ar Vilerbānas ASVEL. Drosmīgajam spēlētājam divkaujas pirmspēdējā minūtē nācās stāties pie soda metienu līnijas un viņš nopelnīja savus pirmos punktus Eirolīgā. Perspektīvais basketbolists triumfēdams pacēla roku augšup un pateicās visiem "Žalgiris" līdzjutējiem, kas bija pat piecēlušies no savām sēdvietām.

S. Venė stāsta, ka cilvēki Igaunijā ar interesi lasa jaunumus, kā veicas viņu jaunajam talantam. Pašlaik Itālijā spēlējošajam basketbolistam Igaunijā ir savs basketbola jaunumu portāls Korvpall.ee. Igaunijas lasītāju uzmanību piesaista pat raksti par K. Krīsas spēlēm NBL (Lietuvas otrās līgas) sacīkstēs. "4 no 10 mūsu visu laiku lasītākajiem rakstiem mūsu mājas lapā ir par Keru," laikrakstam "15 min" apgalvo S. Vene.

"TVPlay Baltics" sabiedrisko sakaru un komunikācijas vadītājs Baltijas valstīm Žilvars Zinkevičs (Žilvaras Zinkevičius) laikrakstam "15 min" pastāstīja, ka tiklīdz kā K. Krīsa iemeta savu pirmo punktu Eirolīgā, viņa telefons nepārtraukti vibrēja no igauņu kolēģu zvaniem. Viņi vēlējās uzzināt vairāk informācijas par šo jauno talantu. "Žalgiris" aizdeva savu spēlētāju Prienu "CBet" klubam, bet ticams, ka K. Krīsa vārds nākotnē vēl vairāk piesaistīs Igaunijas cilvēkus Kauņā.

Eirolīgā spēlē itin daudz labu latviešu spēlētāju. Maskavas CSKA diriģē Jānis Strēlnieks, trīspunktniekus lietuviešu trenera Rima Kurtinaiša (Rimas Kurtinaitis) "Himki" klubā šauda Jānis Timma un Dairis Bertānis, "Barcelona" zvaigznājā mēģina nenodzist Rolands Šmits. Pirms pāris nedēļām aiz ASVEL komandas rezervistu soliņa no sēdvietām kājās lēca fani, sajūsminoties par 23 gadus vecā latvieša Riharda Lomaža metienu.

"Tagad, kad mums ir tik daudz spēlētāju NBA un Eirolīgā, basketbola popularitāte mūsu valstī pieaug," "15 min" stāsta K. Vecvagars. "Atceros, man bija ļoti patīkami "Žalgirio" arēnā sagaidīt tādu tautiešu atbalstu. Domāju, ka arī tagad latvieši, kas ieradušies spēlēt ar viesu komandu "Žalgirio" arēnā, tāpat priecājas par tādu atbalstu. Droši varu bilst, ka "Žalgirio" arēnā vienmēr virmo nereāla atmosfēra. Mūsu fani to arī vēlas piedzīvot vismaz reizi gadā. Motivē arī kluba "Žalgiris" spēles, kas ir augstākā līmeņa Eiropā."

"Vienmēr iespējams palikt mājās skatīties sacensības pa televizoru, bet tad nav iespējams noķert to īpašo saikni ar "Žalgiris" faniem. Nav iespējams paņemt tik daudz emociju un uzlādēties ar to neaprakstāmo enerģiju, kas palīdz komandai uzvarēt. Tādēļ arī mēs vienmēr braucam uz Kauņu redzēt to paši savām acīm," stāsta V. Kamaza.