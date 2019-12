Taizeme: sirsnība, tveice un cietas guļvietas

Abu ceļotāju pieredzes portfelī ir četri ceļojumi. Pamati braucienam apkārt pasaulei tika ielikti 2015. gada aprīlī, kad abi no Bauskas pils mūriem devās uz pasaules hokeja čempionātu Prāgā. Toreiz zināšanas par ceļošanu ar velosipēdiem visās jomās bija tuvu nullei. Gadu vēlāk ceļš turpinājās no Prāgas līdz Parīzei, bet 2016. gadā abi minās no Parīzes uz Kasablanku Marokā. 2018. gadā sekoja piedzīvojumiem piesātināts ceļojums pa Centrālameriku - Meksika, Beliza, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva un Kostarika.