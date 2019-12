Futbola klubam "Liepāja" bijušajam spēlētājam būs jāmaksā vairāk nekā 10 tūkstošu eiro liela kompensācija

Futbolists, pārstāvot Kurzemes klubu, esot saskāries ar negodprātīgu rīcību no komandas vadītāja un trenera. Tolaik futbola klubu "Liepāja" vadīja Māris Verpakovskis, bet galvenais treneris bija Tamazs Pertija.

Usanova vadītā aģentūra norāda, ka Osipovs, spēlējot Liepājā, sajutis gan psiholoģisku, gan finansiālu spiedienu no Verpakovska un Pertijas, kā rezultātā viņš vēlāk bija spiests pamest klubu.

Kurzemes komanda šo lēmumu pamatoja ar līguma nosacījumu neievērošanu no spēlētāja puses un šīs lietas risināšanā iesaistīja Šveices advokātu firmu ar 150 gadu pieredzi. "Catenaccio" ātri uzsāka savu izmeklēšanu, ievācot informāciju, kas beigu beigās atmaksājās ar uzvaru, jo izdevās pierādīt, ka "Liepāja" pārstāvji melo, atstāstot notikušā gaitu.

"Neskatoties uz to, ka pašreizējā kluba vadība pārmantoja šo lietu no iepriekšējās vadības, un fakts, ka divas nedēļas pēc līguma izbeigšanas Osipovs jau saņēma algu citā klubā, Sporta aģentūra "Catenaccio" atteicās no kompromisa ar "Liepāja" un turpināja pieprasīt 42 000 eiro, kā arī lūdza FIFA uz diviem pāreju logiem noteikt liegumu Liepājas komandai," teikts paziņojumā.