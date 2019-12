LTV pietrūkst līdzekļu sporta pasākumu raidīšanas licenču iegādei

Otrdien valdība lems par 211 208 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, ko pieprasījusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

Kopējā prognozētā sporta licenču maksājumu summa veido 568 666 eiro. Sākot no 2014.gada, LTV valsts budžeta dotācijas finansējuma ietvaros jau saņem 355 718 eiro, kas paredzēts būtisku sporta notikumu atspoguļošanai.

Lai nodrošinātu LTV pamatfunkcijas izpildi, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nepieciešamais finansējums ir 211 208 eiro, ko izlietos līdz 2019.gada beigām.

Tāpat rīkojuma projektā norādīts, ka izdevumi sedzami no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas", jo LTV ieņēmumi no saimnieciskās darbības "ir samazinājušies un arī turpmāk samazināsies, stājoties spēkā grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz iziešanu no reklāmas tirgus 2021.gada 1.janvārī".