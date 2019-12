"Mettai" aizliedz pieteikt jaunus spēlētājus; klubs kritizē LFF

LFF Disciplinārlietu komisija 16.decembra sēdē jautājumā "Par LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma neizpildi no "Metta" puses" pieņēma šādu lēmumu: "LFF Disciplinārlietu komisija, ņemot vērā to, ka no "Metta" puses joprojām nav izpildīts šā gada 18.februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmums, nolemj piemērot "Metta" aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus līdz šā gada 18.februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma izpildei (D.R. p.1.6. f). Aizliegums darbojas līdz maksājuma dokumentu iesniegšanai LFF, kas apliecina minētā Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma izpildi."