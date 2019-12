Faniem iespēja izvēlēties Latvijas izlases izbraukuma formas dizainu

Arī 2020. gadā Latvijas izlase spēlēs adidas zīmola ekipējumā, turpinot nu jau vairāk kā desmit gadus ilgo produktīvo sadarbību ar vienu no vadošajiem sporta ekipējuma ražotājiem pasaulē.

"Īsteniem futbola faniem iecienītās komandas spēļu kreklu dizaina atklāšana vienmēr ir zīmīgs notikums. It sevišķi, ja runa ir par nacionālo valstsvienību. Vēlamies šajā procesā iesaistīt arī mūsu komandas līdzjutējus, kas ir nozīmīga daļa no mūsu futbola saimes. Kas attiecas uz izlases mājas spēļu formu dizainu, to vēlamies vēl nedaudz paturēt noslēpumā, neatklājot vēl visas kārtis, un paildzināt gaidīšanas prieku. Savukārt izbraukuma spēļu formas dizaina izvēlē dodam iespēju iesaistīties arī izlases līdzjutējiem un ikvienam futbola cienītājam," saka LFF mārketinga nodaļas vadītājs Renārs Krīgers.