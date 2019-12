"TTT Rīga" basketbolistes cieš sakāvi FIBA Eirolīgas spēlē

Pirmos divus punktus mačā guva mājinieces, taču pēc tam līdz pat 27:28, ko ar divu punktu metienu panāca Megana Hafa, noritēja līdzīga cīņa, taču tad Prāgas basketbolistes guva 14 punktus pēc kārtas, panākot ar diviem cipariem rakstāmu punktu starpību - 42:27. Izrāvienu ar vienu realizētu soda metienu apturēja Hafa, taču Prāgas lokomotīve bija ieskrējusies, un apturēt to nebija rīdzinieču spēkos.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.