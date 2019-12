Treneri nešaubījās, ka Pasečņiks spēlēs NBA. Par spīti milzu grūtībām

"Kad strādājām rīta treniņos, 3-4 cilvēki darbojās vienā grupā. Anžejs darīja tos pašus uzdevums, ko saspēles vadītāji. Viņš strādāja pie tehnikas, dribla, apspēlēšanas no ārienes, caurgājieniem. Viņš to ir darījis tikpat individuālā darbā kā mazais spēlētājs. Tur arī ir viņa plus - viņš visu laiku ir strādājis ar bumbu. Nav tā, ka viņš spēlēja tikai zem groza, jo ir garš, un tikai meta no apakšas. Viņš māk mest pusāķus ar labo, ar kreiso roku, mest atlēcienā un pēc "step back" [pēc dribla ar soli atpapakļ]. Jautājums, ko treneri no viņa vairāk komandā prasa. Kad viņš paliks stiprāks, varēs ar 2-3 dribliem pretinieku iespiest zem groza, spēlējot ar muguru, jo arī to viņš māk," spēlētāja prasmes raksturoja Mazurs.