2019. gada Latvijas labākie sportisti - M.Dukurs un Sevastova

Tāpat ceturtdien tika pasniegta balva gada labākajam sporta skolotājam un to saņēma Santa Krasovska no Rubenes pamatskolas. Uz balvu pretendēja arī Laura Janševska no Mežinieku pamatskolas un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas sporta skolotāja Māria Liepiņš.