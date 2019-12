Aprēķināta summa, cik daudz izmaksās Tokijas olimpisko spēļu rīkošana

Organizatori gan neslēpa, ka šajā tāmē vēl nav iekļautas tās izmaksas, kas radušās, pārceļot maratonu un soļošanas sacensības no Tokijas uz ziemeļos esošo Saporo. Paredzams, ka tas varētu izmaksāt ap trim miljardiem Japānas jenu (aptuveni 25 miljoni eiro). Šī summa galīgajos aprēķinos nav iekļauta tāpēc, ka sacensību organizatori vēl aizvien diskutē ar Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK) par to, kura no pusēm segs šīs izmaksas.