Dikeulaku ar 24 punktiem pārtrauc savas komandas septiņu zaudēto spēļu sēriju

Latvijas basketboliste laukumā pavadīja 38 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā atzīmējās ar 24 punktiem, grozā raidot piecus no deviņiem divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem. Tāpat viņai lieliska precizitāte uz soda līnijas - 11 no 12 "sodiņiem". Viņas rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, desmit rezultatīvas piespēles, piecas pārtvertas bumbas, trīs personīgās piezīmes un 28 efektivitātes koeficienta punkti.