Bendika iedzīšanā pakāpjas par 18 pozīcijām uz finišē 27.vietā

Ekhofa tāpat kā Bendika pa reizei kļūdījās pirmajā un trešajā ugunslīnijā un distanci veica 29 minūtēs un 41,6 sekundēs. Norvēģijai tika dubultuzvara, jo otrā finišēja Ingrīda Lanmarka Tandrevolla, kura arī divreiz kļūdījās šaušanā un no komandasbiedrenes atpalika par 38,1 sekundi, atkārtodama savu labāko rezultātu Pasaules kausa sacensībās individuālajās distancēs, taču pirmoreiz to paveikdama šajā disciplīnā. Savukārt pirmoreiz uz goda pjedestāla Pasaules kausā kāpa šveiciete Lēna Heki, kura arī divreiz nopūdelēja šautuvē, taču spēja pacelties no 11.vietas sprintā uz trešo vietu iedzīšanā, par 46 sekundēm atpaliekot no uzvarētājas. Arī iepriekšējais labākais sasniegums - ceturtā vieta - viņai 2016./2017.gada sezonā bija pa spēkam iedzīšanā Zviedrijas trasē Estešundā.