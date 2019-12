Porziņģim "double-double" pret NBA čempioni, bet "Mavericks" izsēj 30 punktu pārsvaru

Dalasas komanda trešajā ceturtdaļā iekrāja 30 punktu pārsvaru, taču to izniekoja, spēles ceturtajā nogrieznī ielaižot 47 punktus.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā iemeta divus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.