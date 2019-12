Porziņģi nominē NBA nedēļas labākā spēlētāja balvai

Porziņģis kopā ar Portlendas "Trail Blazers" pārstāvi Damjanu Lilardu, Rasels Vestbruks no Hjūstonas "Rockets" un Jūtas "Jazz" basketbolists Donovans Mičels bija pārējie kandidāti uz labākā spēlētāja balvu Rietumos.

Austrumos teicama nedēļa padevās arī Bamam Adebajo no Maiami "Heat", Rodiona Kuruca komandas biedram Bruklinas "Nets" Spenseram Dinvīdijam, Kolinam Sekstonam no Klīvlendas "Cavaliers" un Džeisonam Tatumam no Bostonas "Celtics".