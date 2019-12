Porziņģis: Ja uzvar komanda, tad uzvaru arī es

"Tā mēs darām ar visiem spēlētājiem. Esam sapratuši, ka spēle ir mainījusies. Kristapa vietas atrašana un atbrīvošanās ir kļuvusi labāka. Viņš labi realizē tālmetienus vai dodas caurgājienā, triecot bumbu grozā no augšas. Tāpat viņš no perimetra ārpus uz soda laukumu atdod labas piespēles Dvaitam Pauelam. Tāpēc pārtrauksim runāt par to, ka Kristapam jāiet zem groza. Viņam nav. Man pietiek ar to, ja viņš tur iet pāris reizes," kritikai atbildēja Kārlails.