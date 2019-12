Kulda neapmierināts ar Rīgas "Dinamo" neprecīzo publisko komunikāciju

Es vēlos atspēkot nepatieso informāciju, saistībā ar manu aiziešanu no Dinamo Rīga @dinamorigaofficial ! Nekādu “pārbaudes laika” kontraktu ar Rīgas Dinamo slēdzis neesmu. Līgums tika pārtraukts pēc abpusējas vienošanās. Par manu jauno darbavietu drīzuma uzzināsiet! Хочу опровергнуть неверную информцию предоставленную клубом Динамо Рига @dinamorigaofficial в связи с моим уходом. Я не подписывал никакого «проверочного» контракта. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. О новом месте работы узнаете очень скоро!

