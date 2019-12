Pirms 2020. gada sezonas Gulbim 226. vieta ATP rangā

Aizvadīto sezonu kā pasaules pirmā rakete piekto reizi karjerā noslēdza spānis Rafaels Nadals, kurš šajā godā arī sāks 2020.gada sezonu. Otrais ir titulētais serbs Novaks Džokovičs, trešo pozīciju ieņem leģendārais šveicietis Rodžers Federers, uzreiz aiz viņa ir Dominiks Tīms no Austrijas, bet Daniils Medvedevs no Krievijas noslēdz labāko piecinieku. Sestajā vietā ir "ATP Finals" uzvarētājs Stefans Cicips no Grieķijas, tālāk seko Aleksandrs Zverevs no Vācijas, Mateo Beretīni no Itālijas un Roverto Bautista-Aguts no Spānijas, savukārt desmitnieku noslēdz francūzis Gaēls Monfiss.