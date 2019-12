Galviņš zaudē Špenglera kausa finālspēlē pret Majoni un Kanādas izlasi

Izšķirošo pārsvaru kanādieši ieguva otrajā periodā, četru minūšu un septiņu sekunžu laikā pirmajai maiņai gūstot trīs vārtus vairākumā. Vispirms mazajā vairākumā kanādieši ar piespēlēm "sarāva gabalos" Čehijas kluba aizsardzību, Dastinam Džefrijam no šaura leņķa ripu raidot jau pustukšos vārtos.

Pusfinālā Tršinecas "Ocelārži" no Čehijas bez Galviņa pieteikumā ar 3:2 papildlaikā pārspēja "Ambri-Piotta" no Šveices, bet Kanādas izlase ar 6:0 uzvarēja Turku TPS no Somijas.