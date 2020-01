Noteikts Latvijas futbola gada foto

Foto, kas attēlo klusu "paldies" pirms Virslīgas spēles starp FK "Liepāja" un "Valmiera Glass"/ViA komandām, ļoti saspringtā balsojuma izskaņā apsteidza Sanitas Ievas Sparānes darbu ar nosaukumu "Emocijas no sirds". Tajā fiksēts brīdis pēc pirmajiem Latvijas izlases futbolistu gūtajiem vārtiem Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, kad spēlē pret Izraēlu precīzs bija Vladimirs Kamešs. Šo divu autoru darbi balsojumā ieguva pārliecinoši lielāko balsu skaitu, bet labāko trijnieku noslēdza Juris Gūtmans un "Moderni fani".

Iepriekš decembrī LFF aicināja foto profesionāļus un entuziastus iesūtīt savus foto darbus dalībai konkursā. Foto varēja atspoguļot jebko no futbola daudzveidības - mirkļi no profesionālā futbola, amatieru spēlēm, bērnu futbola mačiem, cīņām pagalmā vai citviet. LFF žūrija izvēlējās 12 labākās fotogrāfijas, par kurām portāla TVNET lietotāji varēja balsot no 23. decembra līdz 2. janvārim.