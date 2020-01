Eiropas kausa izcīņa bobslejā un skeletonā jau janvārī Siguldā

Sestdien 18. janvārī no rīta plkst. 10.00 sāksies Eiropas kausa izcīņas sestais posms skeletonā, sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm. No plkst. 14.00 notiks sezonas sestā posma sacensības bobslejā divniekiem. Svētdien no plkst. 14.00 vēl vieni mači bobslejā, un tas jau būs sezonas septītais posms.