Serēna Viljamsa apņēmības pilna kļūt par "Grand Slam" rekordisti

Mārgarita Korta no Austrālijas ir visu laiku "Grand Slam" tituliem bagātākā tenisiste. Prestižākajos vienspēļu turnīros viņa triumfējusi 24 reizes.

No četriem "Grand Slam" turnīriem Serēnai Viljamsai vislabāk veicies "Australian Open" un Vimbldonas čempionātā, katrā no šiem turnīriem uzvarot 7 reizes. 6 panākumi viņai ir "US Open" turnīrā, bet 3 arī "French Open".