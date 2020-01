Neretnieks par olimpisko ceļazīmi: Jau sen par to sapņoju

Neretnieks ir pirmais neatkarīgās Latvijas un pirmais Baltijas valstu konkūrists, kuram izdevies izcīnīt šādu panākumu.

"Jau sen par to bija sapņots un tagad mēs tiešām esam uzvarējuši kvalifikāciju olimpiskajām spēlēm, kas ir vissarežģītākais no visiem čempionātiem mūsu sportā, par to ir milzīgs prieks un gods pārstāvēt savu mazo, bet spēcīgo valsti," saka Neretnieks.

Startam olimpiskajās spēlēs no Austrumeiropas, Centrāleiropas un Centrālāzijas (C grupa) 29 valstīm var kvalificēties divi sportisti ar lielāko punktu skaitu, kas iegūti kvalifikācijas periodā. Kvalifikācija ilga no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, reitinga tabulā tiek skaitīti piecpadsmit labākie pāra starti.

Neretnieks ar Moon Ray kvalifikācijas gaitā sešas reizes uzvarējuši un četras reizes ieguvuši kādu no pjedestāla pozīcijām. Kā otrais no C grupas startam Tokijā kvalificējās Polijas sportists Viočeks Vočaņeks ar zirgu Chintablue.

Kopumā Tokijā konkūra disciplīnā startēs 75 jātnieki - 60 komandu sastāvos un 15 individuālajā konkurencē.

'Esam izdarījuši milzu darbu un vēlos pateikties visai mūsu lielajai un pašaizliedzīgajai komandai, kura ir aiz šī panākuma - Anitai Žarinovai, Kristai Kliesmetei, Ilzei Jansonei, milzīgs paldies mūsu vetārstiem - Naurim Laizānam, Danai Laizānei, Dr. Bernhardam Janetzko visai LLU Zirgu klīnikai, osteopātiem Diānai Dadzītei un Džordžam Oduro, kuri ir uzturējuši Moon Ray sportisko veselību tādā līmenī, lai mēs šo visu varētu izdarīt. Paldies kalēju komandai Robertam Neretniekam, Tomam Plīkšam, Ivo Miķelsonam un visiem atbalstītājiem, kuri par mums tur īkšķus un seko līdzi mūsu startiem," pateicību pauž Neretnieks.

"Tāpat esmu pateicīgs Moon Ray īpašniekiem Danielam Uleščenko ar ģimeni un arī pārējo manu zirgu īpašniekiem, kuru visu atbalsts ļauj mums realizēt šo panākumu. Vislielākais paldies manam visu laiku vislabākajam kolēģim un sportistam Moon Ray - viņš ir šī panākuma atslēga, bez tik talantīga zirga ar tik lielu sirdi mums nebūtu šādas iespējas," saka Neretnieks.