Kas notiek Latvijas futbola izlases spēļu organizēšanas aizkulisēs?

- Tas atkarīgs no tā, kā skaita un kā uz to skatās. Jāsaprot, ka klubiem un federācijām lielākie ieņēmumi ir no raidtiesībām. Ja mēs skatāmies caur šo prizmu, gadā no UEFA saņemam ap diviem miljoniem eiro tikai par raidtiesībām. Ja šādi skatāmies, tad, jā, visas spēles ir finansiāli izdevīgas un ar peļņu. Ja runājam par pelņu tikai no biļešu tirdzniecības, tur mēdz būt dažādi. Finansiāli visienesīgākā spēle līdz šim bija nesenais mačs pret Portugāli. Pret Poliju nebija tik labi, biļešu ieņēmumi sedza izdevumus, tā spēle mums bija pa nullēm. Mēs nedrīkstam Polijas fanu sektorā pārdot biļetes dārgāk nekā par tādu pašu kategoriju mūsu faniem. Ja vieta aiz vārtiem mūsu fanu sektorā maksā desmit eiro, nedrīkstam tādas pašas kategorijas biļeti poļu fanu sektorā tirgot par 50 eiro. Lai gan skaidri zinām, ka poļi to sektoru izpirktu arī tad, ja biļetes tur maksātu 50 eiro.