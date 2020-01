Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Kurbads" un tā dīvainās pārvērtības

Šajā deviņu spēļu nogrieznī no 16. novembra līdz 11. janvārim rumbulieši divus punktus bija dabūjuši no “Dinaburgas” un HS ”Rīga”, kas aktuālajā latvju hokejā ir sestais un septītais klubs (no astoņiem). Sākuši ar 1:3 savā laukumā pret “Olimp”, “Kurbads” zaudēja arī divas nākamās mājas spēles - 3:4 pret ”Liepāju” un 2:5 pret “Mogo”. Turpinājumā – 2:6 pret “Mogo”, 1:3 pret “Olimp” , 1:2 Liepājā un 2020. gada pirmajā spēlē – 1:3 Jelgavā pret “Zemgali/LLU”. Sestdien “Kurbads” bija ļoti tuvu, lai “Zemgalei” zaudētu vēlreiz (1:3, 2:4), tomēr papildlaika pašās beigās Lauris Rancevs izrāva laimīgu 5:4 uzvaru. Uh! Labi, ka tā.