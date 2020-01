Dude: Spēle pret Vāciju mums būs kā fināls

Mačs sāksies plkst.19.15 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam TV6.

Latvijai izredzes sasniegto otro posmu ir tikai teorētiskas. Lai to paveiktu, Vācija jāuzvar ar desmit vārtu pārsvaru un jācer uz labvēlīgu rezultātu grupas otrā spēlē.

"Mājās zaudējām ar lielu starpību, taču tā bija viena no pirmajām spēlēm pret tāda līmeņa komandām. Otrais mačs bija viena no sezonas pēdējām spēlēm un mēs spēlējām labāk, taču tik un tā zaudējām ar daudz vārtiem," atceras Dude.

"Esmu lepns par savu komandu un valsti - tas ir patriotisms. Tas ir kas īpašs. Tās ir emocijas, no sirds.Tu spēlē par sevi, savu ģimeni un valsti. Tas ir īpašs brīdis," uzsver Latvijas izlases kapteinis.

"Pēc spēles par to nedaudz domāju. Arī Latvijā žurnālists pēc spēles rakstīja: "Viņš Latvijai guva vēsturē pirmos vārtus". Tas ir ļoti īpaši un esmu par to laimīgs, bet pats svarīgākais ir, ka komanda ir šeit un kopā izbauda to prieku. Tas bija ļoti garš un smags ceļš, lai mēs šeit nonāktu," stāsta Dude.