Sevastovai zemākā ranga pozīcija pēdējo trīs gadu laikā

Savukārt pirmajā desmitniekā trīs sportistes apmainījušās ar pozīcijām. Aizvien pirmo vietu ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Karolīna Plīškova no Čehijas, bet japāniete Naomi Osaka un Simona Halepa no Rumānijas apmainījušās vietām rangā, Osakai noslēdzot labāko trijnieku. Piekto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina, tālāk seko kanādiete Bjanka Andresku, bet uz septīto vietu pakāpusies Belinda Benčiča no Šveices, uz astoto pozīciju nobīdot Petru Kvitovu no Čehijas.