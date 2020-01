Gulbis droši pārvar "Australian Open" kvalifikācijas pirmo kārtu

Piektajā geimā Kresijam uz mirkli radās problēmas ar savu servi, dodot trīs breikbumbas pretiniekam - 0:40. Divas no tām amerikānis ar labu servi atspēlēja, taču trešajā viņa izgājiens pēc otrās serves pie tīkla beidzās ar vieglu, bet precīzu Latvijas tenisista sitienu pa gala līniju, Kresijam tik vien iespējot, kā iesist bumbiņu tīklā - 3:2 Gulbja labā.

Lai arī nākamo geimu Gulbis, pašam servējot uzsāka ar 0:15, ar varenu servi viņš to pabeidza savā labā - 4:2. 5:3 Latvijas tenisists panāca, ar labu servi un "svecīti" pāri pie tīkla nākošajam amerikānim uzvarot "sausā". Savukārt, pretiniekam servējot un ejot pie tīkla, Gulbis pēdējo punktu guva, eleganti pārmetot pāri bumbiņu pie tīkla izgājušajam amerikānim - 6-3, 6-3.

Pretinieks gan bīstamāk servēja, nopelnīdams deviņas netveramas serves pret Gulbja divām, taču arī vairāk kļūdījās servē - trīs kļūdas pret vienu latvieša. 77% Gulbja pirmo servju trāpīja laukumā, no kurām viņš punktu izcīnīja 85% gadījumu. Pretiniekam šie rādītāji bija attiecīgi 53 un 78 procenti.

Amerikānis bieži gāja pie tīkla, taču rezultatīvs bija vien katrā otrajā reizē - 24 gūti punkti 44 izgājienos pie tīkla, kamēr Gulbis realizēja trīs no četriem gājieniem pie tīkla.

Gulbis tikai piecreiz pieļāva nepiespiestās kļūdas, pretiniekam kļūdoties 13 reizes. No sešām breikbumbām Latvijas tenisists realizēja trīs, pretiniekam šādu iespēju nedodot ne reizi.

Sezonu Gulbis uzsāka ar divu kārtu pārvarēšanu Francijas Klusā okeāna teritorijā Jaunkaledonijā, piedzīvojot zaudējumu Numeas "Challenger" turnīra trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā. Gulbis ar 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) uzvarēja Maksimiljanu Martereru no Vācijas un ar 6-4, 6-4 - Mohamedu Safvatu no Ēģiptes, taču ar 2-6, 2-6 atzina Tristana Lamezina no Francijas pārākumu.