LBS prezidenta vēlēšanas - Jēkabsone-Žogota paziņo savas komandas sastāvu

"Pēdējos gados basketbolā viss it kā notiek - tiesneši tiesā, basketbolisti spēlē. Taču man rodas sajūta, ka tas ugunskurs ir apdzisis. Pirmkārt, vīriešu izlase neiekļuva starp 32 pasaules labākajām komandām. Otrkārt, vairākas Latvijas jauniešu izlases izkritušas uz B divīziju. Visvairāk sāp basketbola savienības spices vienaldzība. Ļoti cienu spēlētājus un atceros arī Aneti viņas svarīgākajās spēlēs. Uzskatu, ka basketbolā nav sīkumu. Tas sākas ar to, ka jāpasaka paldies jaunatnes treneriem un jānodarbojas ar komplektāciju. LBS prezidentam jāatbild par basketbola attīstību ilgtermiņā - līdzekļu piesaisti no publiskā un privātā sektora, valsts pārstāvēšanu starptautiski un būt kā piemēram basketbola sabiedrībai," skaidroja Kehris.