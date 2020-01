Noskaties: Džildžess-Aleksandrs NBA pārspēj Šakila O'Nīla rekordu

Tajā losandželosietis Lebrons Džeimss no līgas visu laiku rezultatīvākā piespēlētāja astotās pozīcijas nobīdīja Detroitas "Pistons" leģendu Aizeju Tomasu. Šosezon Džeimss rezultatīvajās piespēlēs ar vidēji mačā sakrātām 10,7 piespēlēm ieņem pirmo vietu līgā. Šajā mačā viņš sakrāja astoņas, palielinot to skaitu 17 sezonās līgā līdz 9067. Tomass savā karjerā sakrāja 9061 rezultatīvu piespēli. Tagad priekšā Džeimsam ar 9436 piespēlēm ir joprojām spēlējošais "Thunder" basketbolists Kriss Pols.

"Viens no labākajiem saspēles vadītājiem, ko šī spēle ir redzējusi, un viens no nepiekāpīgākajiem arī," par Tomasu pēc spēles teica "Lakers" līderis. "Katru reizi, kad mani salīdzina ar kādu no šīs spēles varenajiem, tas ir gods. Tikai ceru, ka lieku viņiem būt lepniem."