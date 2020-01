Hokeja fanus aicina izvēlēties savu 2021. gada PČ talismana tēla favorītu

Ikvienam t/c “Domina Shopping” apmeklētājam no 14. janvāra ir unikāla iespēja izvēlēties savu talismana favorītu, atdodot par to balsi. Pēc izstādes beigām tiks izziņota “Domina Shopping” apmeklētāju simpātija. Vienam no laimīgajiem balsotājiem tiks dāvāts oriģinālais Latvijas hokeja izlases spēļu krekls un “Domina Shopping” dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Līdzvērtīgu dāvanu saņems arī skices autors, kura darbs būs saņēmis visvairāk apmeklētāju balsu.