Turpinās "VEF Rīga" neveiksmes FIBA Čempionu līgā

"VEF Rīga" viesos C apakšgrupas spēlē ar 79:86 (25:28, 23:20, 13:17, 18:21) piekāpās Turcijas klubam "Gaziantep".

Spēli veiksmīgāk iesāka mājinieki, veicot atrāvienu 4-0, kuram neilgi pirms otrās minūtes sākuma, Lesters Metfords atbildēja ar tālmetienu. Pirmajā ceturtdaļā abas komandas visai bieži viena no otras pārņēma vadību, šādā pašā garā arī turpinot otro ceturtdaļu, kur par lielāko varoni kļuva Kurucs. Basketbolists pēc nedaudz vairāk nekā piecām minūtēm bija guvis piecus punktus pēc kārtas, bet 20 minūtes viņš noslēdza 80% precizitāti no tālmetienu līnijas (četri no pieciem metieniem).