"TTT Rīga" nenosargā pārsvaru un cieš zaudējumu Eirolīgas spēlē

Par spīti tam, ka pirmos divus punktus guva Marina Meibrija, spēles sākums labāks padevās mājiniecēm. Viņas pēc Šartero realizēta viena no diviem soda metieniem panāca 10:4 Buržas kluba labā. Tomēr pēc precīziem Bintas Dramehas, Kates Krēsliņas un Meganas Hafas trīspunktniekiem sestajā minūtē vadību atguva - 15:14.

Pagājušajā sezonā Buržas klubs vietējā čempionātā apstājās jau pusfinālā, bet Eirolīgā ceturtdaļfinālā piekāpās Ungārijas komandai no Šopronas. Buržas vienība Eirolīgā uzvarējusi trīs reizes - 1997., 1998. un 2001.gadā - un pēdējo reizi pusfinālā tika pirms pieciem gadiem.

Francijas komandā spēlējušas arī basketbolistes no Latvijas - Anete Jēkabsone-Žogota (2004.-2006.) un Ieva Kubliņa (2011.-2012.), turklāt abas karjeras sākumu aizvadīja "TTT Rīga".

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.