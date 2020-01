Gulbis izcīna uzvaru un pietuvojas "Australian Open" pamatturnīram

Gulbis (ATP 258.) savā sezonas piektajā duelī ar 6-3, 1-6, 6-2 uzvarēja Federiko Koreu no Argentīnas (ATP 118.), kurš bija izlikts ar 15.numuru.

Gulbis gan rokas nenolaida un trešajā setā jau pirmajā geimā prata nosargāt savu servi, pretiniekam to atņemdams ceturtajā geimā.

No kvalifikācijas turnīra pamatsacensībās iekļūs 16 tenisisti. Gulbim Austrālijas atklātais čempionāts nav bijis veiksmīgs, jo ne reizi karjerā viņam nav izdevies tikt tālāk par otro kārtu. Iepriekšējās trīs dalības reizēs viņš apstājās jau pirmajā kārtā.

Gulbis ar 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) uzvarēja Maksimiljanu Martereru no Vācijas un ar 6-4, 6-4 - Mohamedu Safvatu no Ēģiptes, taču ar 2-6, 2-6 atzina Tristana Lamezina no Francijas pārākumu.