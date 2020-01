"Wizards" sāk kampaņu, lai panāktu Bertāna dalību trīspunktu konkursā

Dāvis Bertāns jau aizvadītajā sezonā bija viens no līgas precīzākajiem tālmetienu realizētājiem, regulāro sezonu noslēdzot ar realizētiem 42,9% no vidēji spēlē izmestajiem 4,4 trejačiem. Ar to, pēc līgas uzskatiem, gan nepietika, lai latvietis nopelnītu vienu no desmit ielūgumiem uz 2018./2019. gada sezonas trīspunktu konkursu.