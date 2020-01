Pukinsks: Mūsu mērķis ir optimizēts minimuma budžets

"Esam atteikušies no projektiem, kuri ir jauki, bet ne absolūta nepieciešamība. Mūsu mērķis ir optimizēts minimuma budžets, kurā neatsakāmies no kvalitāti un attīstību sekmējošiem izdevumiem, vienlaikus saglabājot pilnu pašnoteikšanos, prognozējamību un dzīvi saskaņā tikai un vienīgi ar savu faktisko rocību. Jau iepriekš bija skaidrs, ka 2020. gadā dzīvosim taupīgāk nekā līdz šim. Esam par to runājuši atklāti, jo vēlamies izaicinājumiem skatīties acīs un šajā procesā attīstīt sevi kā organizāciju, vēl skaidrāk apzinoties mūsu prioritātes, vīziju un mērķus," skaidro Pukinsks. "Vēlamies saglabāt un celt ar LFF saistīto procesu kvalitāti, tāpēc štatu samazināšana kā mērķis nekad nav bijusi mūsu dienaskārtības sastāvdaļa. Pavisam skaidri un gaiši - tāda netiek plānota."