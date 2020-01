Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Pārdaugava 1995" kā "Dinamo 2020" spogulis

1995. gadā, kad mūsu to gadu hokeja meistarkomanda "Pardaugava" aizvadīja pēdējo sezonu SHL jeb Starpvalstu hokeja līgā. Paralēles starp šodienu un pagājušo laiku ir ļoti daudz. Šajā sezonā "Dinamo" neko nevar padarīt līgas līderiem – 0:7 pret "Avangard" un "Jokerit", 2:7 pret "Jokerit", 1:6 pret CSKA un "Severstaļ", 0:5 pret "Salavat Julajev". Arī "Pārdaugava" tolaik bija bezspēcīga cīņās ar līderiem, Jaroslavļas "Torpedo" un "Kriļja sovetov" zaudējot visās četrās spēlēs, no Kazaņas "Itiļ", Ņižņijnovgorodas "Torpedo", Pēterburgas SKA un "Severstaļ" paņemot vienu punktu no astoņiem.