Gulbis pirms "Australian Open" zaudē divas vietas ATP rangā

Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmās raketes gods aizvien pieder spānim Rafaelam Nadalam, tālāk seko serbs Novaks Džokovičs, trešo vietu ieņem leģendārais šveicietis Rodžers Federers, bet četrinieku noslēdz Dominiks Tīms no Austrijas. No piektās līdz astotajai pozīcijai attiecīgi ierindojas Daniils Medvedevs no Krievijas, grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas un itālis Mateo Beretīni. Jau otro nedēļu francūzis Gaēls Monfiss ieņem devīto vietu, bet spānis Roverto Bautista-Aguts noslēdz desmitnieku.