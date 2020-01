Noskaties: Lilards gūst 61 punktu NBA spēlē

Lilards nedaudz vairāk nekā 45 minūtēs laukumā sakrāja karjeras rekordu 61 punktu, desmit atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, realizējot 11 no 20 trīspunktu metieniem un sešus no 17 divpunktu metieniem, kā arī visus 16 soda metienus, un palīdzēja atspēlēties no 12 punktu deficīta trešajā ceturtdaļā.