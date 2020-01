Gulbis intervijā pastāsta par apavu problēmām un karjeras mērķiem

Gulbis pārvarēja "Australian Open" kvalifikāciju, līdz ar to Melburnā notiekošajā turnīrā Latvijas tenisists izcīnījis piecas uzvaras pēc kārtas.

Gulbis pirms diviem gadiem Vimbldonā, turnīru sākot no kvalifikācijas, kopā izcīnīja sešas uzvaras. Pēdējā no tām bija sensacionāla. Tobrīd pasaules rangā ieņemot 138. vietu, Gulbis pārspēja tolaik pasaules trešo raketi Aleksandru Zverevu no Vācijas.